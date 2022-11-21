مدير «المتحف المصري»: الدخول مجانا يوم الأربعاء احتفالا بـ«توت عنخ آمون»

قالت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف سيفتح أبوابه، أمام الزائرين، مجانا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بذكري مرور100 عاماً على اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»، لافته إلى أن الدخول مجانا، يشمل المصرين والأجانب والوافدين من دول القارة الأفريقية.

جولات إرشاديه للسائحين

وأضافت «عبدالرازق»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتحف المصرى سيقدم جولات إرشاديه للسائحين بالإضافة إلى معرض مؤقت في قاعة المعارض، ومعرض عن توت عنخ آمون وعائلته يعرض أمام «قاعات توت»، وقطع أثرية من البدروم تعرض لأول مرة، عند مدخل المتحف تخص الملك توت وعائلته.

محاضرات عن توت عنخ آمون

وتابعت مدير المتحف المصري، أن المتحف سيلقي محاضرات عن توت عنخ أمون وعائلته، وما يتعلق به سيقدمه جمعيه أصدقاء المتحف والعاملين بالمتحف.