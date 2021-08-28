المتحف المصرى ينظم برنامجا تعليميا للأطفال فى إجازة الصيف

يبدأ المتحف المصري بالتحرير في تنظيم برنامجا تعليميا للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية لربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وذلك بعنوان «ربط المناهج الدراسية بالمتحف»، حيث قالت صباح عبد الرزاق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن هذا البرنامج يستهدف طلاب المدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويتم تنظيمه في مجموعات من خمس إلي عشر أطفال في المجموعة الواحدة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية اللازمة.

ومن المقرر أن ينعقد البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم غدا الأحد 29 أغسطس حتى انتهاء الإجازة الصيفية، موضحة أنه للمشاركة في البرنامج يتم الحجز والمتابعة من خلال: educationaldepartment123123@gmail.com و الصفحة الرسمية للمتحف المصرى: https://www.facebook.com/EgyptianMuseumCairo.