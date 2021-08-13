«مكتبة للأطفال ومطاعم وسينما».. إنشاءات خدمية فى المتحف المصرى الكبير

قال المهندس عماد فايز، مدير العمليات بالمتحف المصري الكبير، إن مساحة المتحف تصل إلى 117 فدانا، تمت أعمال البناء على 10% منها فقط بواقع 50 ألف متر مسطح، بينما تبلغ مساحة مسطح المباني نحو 168 ألف متر مسطح، موضحًا: «البناء تم بطريقة فريدة من نوعها، بنينا دور أرضي، وبعدها عملنا حائط ساند ونردم وراه، ويكون الدور الثاني عبارة عن سقف الدور الأرضي والمنطقة اللي ردمناها، ويكون مسطح الدور الثالث هو الأكبر لأنه يحتوي على قاعات العرض المتحفية».

وأضاف «فايز» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، وذلك في حلقة استثنائية تم تقديمها من داخل المتحف الكبير، اليوم الجمعة، أن مبنى المتحف عبارة عن قاعات العرض الدائم، وقاعة توت عنخ أمون في الدور الثالث، بينما يحتوي الدور الثاني على متحف الطفل ومكتبة وغرف الكهرباء والميكانيكا، أما الدور الأول فيحتوي على قاعة العرض المؤقت وقاعة العرض المخصصة لذوي القدرات الخاصة.

وتابع: أن الدور الأرضي لمركز المؤتمرات بالمتحف المصري الكبير يحتوى على 8 مطاعم للوجبات السريعة بمساحة تقدر بـ1600 متر مسطح، بالإضافة إلى قاعة للسينما ومسرح 3D واستراحة ومبنى لكبار الزوار.

واستطرد: «أن المتحف لا يحتوي على أي ضلع يوازى للضلع الآخر لأن حدوده عبارة عن أشعة متجهة إلى رأس الهرم الأكبر والهرم الأصغر، كما أن الأسقف جرى صبها بخرسانة بيضاء حتى يظهر شكلها مثل الحجر، كما يجرى دراسة كل قطعة من خلال الوزن ومادتها ويتم التعامل معها على أنها مشروع منفرد».