مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «الناتو» اكتشف وجود ثغرات في الأنظمة الدفاعية

قال عربي مرزوق، مراسل «القاهرة الإخبارية» من ألمانيا، إن كريستين لامبريخت وزيرة الدفاع الألمانية أشارت إلى أن دول حلف الناتو اكتشفت أن هناك ثغرات في الأنظمة الدفاعية الخاصة بدول الحلف عندما سقط صاروخ على الأراضي البولندية وتسبب في مقتل شخصين، موضحًا أن تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية كانت في غاية الأهمية وذلك خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من برلين.

ألمانيا تسعى لتقوية الأنظمة الدفاعية لحلف الناتو

وأضاف «مرزوق» أن وزيرة الدفاع الألمانية عرضت على بولندا تسليمها نظامًا للدفاع الجوي، والمقاتلات "يورو فايتر" الخاصة بألمانيا ستعترض أي صواريخ أو طائرات تدخل المجال الجوي البولندي، موضحًا أن تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية في غاية الأهمية، وربما تم عرض هذا الأمر بالكامل على حلف الناتو، بالاجتماعات التي أجريت أمس واليوم لتقوية الأنظمة الدفاعية للحلف.

دول الحلف حثت روسيا على عدم اللعب في هذه المنطقة تحديدا

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أن ذلك حدث نتيجة قيام طائرتين روسيتين بتهديد سفينة حربية في مياه بحر البلطيق بمسافة تقدر بأقل من 100 متر، موضحًا أنه كان من الممكن أن يؤدي هذا الأمر لكارثة كبيرة لأن سفن حلف الناتو لو أطلقت الصواريخ على الطائرات الروسية كانت ستسبب أزمة كبيرة، لذلك دول الحلف حثت روسيا على عدم اللعب في هذه المنطقة تحديدا، لأن مياه بحر البلطيق يتم عمل تدريبات خاصة بها لحلف الناتو ضد الطائرات والدفاعات الجوية بشكل كبير.