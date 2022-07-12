قصف روسي على «ميكولايف» جنوب أوكرانيا..وواشنطن: «الناتو» حلف دفاعي

قال أولكسندر سينكيفيتش عمدة مدينة «ميكولايف»، الواقعة في جنوب أوكرانيا على «تليجرام»، إن القوات الروسية، شنت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، عدة ضربات صاروخية على المدينة.

«كييف» تعلن مقتل 52 من القوات الروسية في جنوب أوكرانيا

وأشار شهود عيان، إلى سماع دوي انفجارات في كافة أحياء المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية، وأمس الاثنين، تمكنت القوات الأوكرانية، من قتل 52 من القوات الروسية، كما استهدفت مستودعات الذخيرة في جنوب أوكرانيا.

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تدمير ومدافع هاوتزر من طراز «ماستا بي»، و7 مركبات مدرعة.

اعتقال جاسوس من سكان «أوديسا»

وأعلنت المخابرات الأوكرانية اعتقال جاسوس يعمل لصالح القوات الروسية والانفصاليين في مدينة «زاباروجيا» جنوب شرقي البلاد، وقالت «خدمة أمن أوكرانيا»، إن الجاسوس من سكان مدينة «أوديسا» قدم لـ موسكو معلومات عن مواقع قوات «كييف».

وأشارت «خدمة أمن أوكرانيا»، إلى أنه تم اعتقال الجاسوس في «زاباروجيا»، بينما كان يحاول السفر إلى جمهورية «دونيتسك» الشعبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الفيلق الدولي: أنظمة« هيمارس» الأمريكية لها تأثير في أرض المعركة

من جانبه، قال متحدث باسم الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي عن أوكرانيا، داميان ماجرو، إن الأسلحة الروسية، تتفوق على المدفعية الثقيلة الأوكرانية بنحو 8 إلى واحد مما يضع البلاد في موقف ضعف كبير، مضيفًا أن أنظمة «هيمارس» الأمريكية لها تأثيرًا في أرض المعركة، معبرًا عن قلقه بشأن مصير المقاتلين الأجانب في الأسر في «دونيتسك».

بدوره، قال متحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمدينة «إنرجودار»، إن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار «مسيرة» استهدفتا مبنى بالقرب من محطة الطاقة النووية في «زابوروجيه»، مشيرا إلى تضرر السقف والزجاج ولم تقع إصابات.

من جانبها، قالت «واشنطن»، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» ليس لديه نوايا عدوانية تجاه «موسكو»، وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الحلف دفاعي ولا يشكل أي تهديد لأي دولة، وجاءت التصريحات الأمريكية، ردا على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشوف، أن اعتبار روسيا عدوًا يؤدي إلى زعزعة الأمن في أوروبا.