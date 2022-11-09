أمين عام حلف «الناتو» يثمن قدرة أوكرانيا على استعادة المزيد من أراضيها

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن قدرة أوكرانيا على تحرير المزيد من أراضيها أمر مشجع، ويأتي هذا التصريح بعدما أعطت وزارة الدفاع الروسية أوامر لانسحاب جنودها من منطقة خيرسون.

كما أكد ستولتنبرج أن أوكرانيا تحظى بدعم كبير من جانب الولايات المتحدة مهما كان الحزب الفائز في انتخابات التجديد النصفي التي ظهر في نتائجها الأولية أن الجمهوريين يقتربون من الفوز بالأغلبية في مجلس النواب.

انسحاب القوات الروسية

وأمر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منقطة خيرسون التي ضمتها روسيا لأراضيها في سبتمبر الماضي، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من النهر.

خيرسون منطقة استراتيجية مهمة

وتعتبر منطقة خيرسون استراتيجية، إذ تقع على حدود شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.