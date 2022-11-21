مستشار الميرغني لـ«الوطن»: عودته إلى الخرطوم بمثابة عودة الروح للجسد

قال حاتم السر علي، المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني ومستشار رئيس الحزب، إن عودة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني إلى الخرطوم في هذا التوقيت الحرج بمثابة عودة الروح للجسد، وفرصة لتجمع القوى السياسية السودانية على كلمة واحدة وتناسي الخلافات حتى لا يعلو صوت على صوت الوطن.

الميرغني رمز تاريخي كبير وقادر على توحيد السودانيين

وأضاف «علي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «وصول الميرغني يتزامن مع تحديات كبيرة على الساحة السودانية وتهدد وحدة واستقرار وسيادة السودان، حيث إن الميرغني رمز تاريخي كبير وقادر على توحيد السودانيين ويتطلع أهالي السودان لوصوله باعتباره المنفذ الأخير للخروج من الأزمة التي تعاني منها الدولة السودانية».

وتابع: «السودان بحاجة ماسة إلى زعيم يلتف حوله الجميع، للخروج من الأزمات التي عجز عن حلها كل القوى السياسية السودانية، كما أن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة الحالية، العمل على توفير الحد الأدنى من الاتفاق، في سبيل حل كل الأزمات، والحزب لا يملك عصًا سحرية، ولكنه يملك إرادة وتصميم ويضع التوافق بين القوى السياسية المختلفة بعيدًا عن أي وصاية خارجية أو مصالح خارجية، وذلك لتحقيق المصالح الوطنية والقومية المتعلقة بالشعب السوداني».