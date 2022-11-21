جعفر الميرغني: الرئيس السيسي داعم دائم للسودان ويحظى باحترام شعبنا

أكد جعفر الميرغني، نائب رئيس حزب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم دائم لأمن واستقرار السودان، ويحظى بكل الاحترام من الشعب السوداني.

وأضاف الميرغني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مغادرة محمد عثمان الميرغني القاهرة إلى الخرطوم، تعطي الأمل للشعب السوداني، وتمثل فرصة لجمع الصف.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة مصرية خاصة لنقل «الميرغني» ومرافقيه من قيادات الحزب والطريقة الميرغنية إلى السودان، تقديرا لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية.

وودع الميرغني في مطار القاهرة الدولي عدد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والطريقة الختمية، المتواجدين في مصر.

وتمثل عودة الميرغني إلى الخرطوم، بعد إقامته في القاهرة منذ سبتمبر 2013، فرصة لدعم التوافق السياسي والاستقرار في السودان، خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها.