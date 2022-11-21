قناة «القاهرة الإخبارية»: السيسي يوجّه بنقل محمد عثمان الميرغني إلى السودان

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير طائرة خاصة، لنقل محمد عثمان الميرغني، إلى الخرطوم، استكمالا لمسيرة الدعم المصري للتوافق السوداني.

ويغادر الميرغني القاهرة بعد قليل، عائدا إلى الخرطوم بعد 9 سنوات أمضاها في مصر، وتعتبر خطوة إعادة الميرغنني لمصر استكمالا لمسيرة الدعم المصري للتوافق السوداني.

وكلف الميرغني نائبه جعفر، بضبط المتفلتين في الاتحاد الديمقراطي الأصل.

وتعتبر عودة الميرغني للخرطوم خطوة تشكل فتحا لأفق جديد للتوافق السوداني، وذلك نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية».