نائب التنسيقية لقناة الحياة: مشروع التصالح في مخالفات البناء يحل مشكلات كثيرة

علق النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الموافقة المبدئية للمجلس، على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بخصوص التصالح في مخالفات البناء.

وقال نجاتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن اليوم شهد 3 مشروعات قوانين، من الحكومة والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والثالث من النائب إيهاب منصور، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة المخالفات وتقنين الوضع الحالي مع منع ظهور مخالفات جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «دارت مناقشات كبيرة جدا اليوم داخل اللجنة، واستمرت لمدة 4 ساعات وتناقشنا مع الحكومة حول الفلسفة الخاصة بهذا القانون، وبخاصة أن القانون القديم لم يؤتِ ثماره حتى الآن».

وتابع بأنّ غدا وبعد غد سيشهدان مناقشات واسعة حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن مشروع النائب عمرو درويش يحل مشكلات تطبيقية على مستوى أرض الواقع، وطبقا لطبيعة كل محافظة، فالمحافظات الحدودية مختلفة عن الصعيد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى: «حتى الآن بعض أعضاء اللجنة يتوافقون مع مشروع النائب عمرو درويش أكثر من مشروع الحكومة، إذ ‘نه سيحل مشكلات على الأرض، ونشكر رئيس لجنة الإسكان والمحليات بمجلس الشيوخ لأنه لديه من الخبرة والحكمة والممارسة العملية التي جعلته يشارك في تطبيق هذا القانون».