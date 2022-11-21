عاجل.. «إسكان الشيوخ» توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة خالد سعيد، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، الذي ضمّ 17 مادة، وحدد 9 حالات يجوز التصالح فيها.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.

وتستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها، وتحديد اختصاصات ومسؤوليات وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

مخالفات البناء

ويتضمن القانون تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنّه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة التي عُقدت أمس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

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