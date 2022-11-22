في عيد ميلاد فيروز.. هولندا آخر محطة غنائية فى مسيرة «جارة القمر» الفنية

اكثر من 12 عاما لم تظهر الفنانة الكبيرة والقديرة فيروز «جارة القمر»، على المسارح لإحياء الحفلات، وأكثر من 15 عاما لم تظهر فيروز عربيا.

آخر حفلات فيروز في مصر عام 1989

مدينة أمستردام الهولندية، هي آخر مكان تشدو فيه فيروز، قبل اعتزال إحياء الحفلات، حين ما غنت ضمن فاعليات مهرجان «هولندا فيستيفال»، في الحفل الذي نفذت تذاكره فور صدوره بدقائق، حيث شهدت اقبالاً غير عادي من الجالية العربية والتي حضر بعضهم من دول أوروبية.

اما عربيا فكان آخر حفلا لها في الجامعة الأمريكية بإمارة دبي بدولة الإمارات في عام 2006.

آخر حفلة عربيا في دبي عام 2006

وفي مصر كانت آخر الحفلات لفيروز، عام 1989 حين ما أحيت حفلا غنائيا كبيرا تحت سفح الأهرامات والتي تعد واحدة من أهم وأشهر حفلاتها الغنائية عبر تاريخها.

وكانت فيروز، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ87 هذه الأيام، حيث ولدت عام 1935 في قضاء الشوف بجبل لبنان، وكانت الطفلة الأولى للعائلة، نشأت في حارة زقاق البلاط في الحي القديم القريب من العاصمة اللبنانية بيروت، عمل والدها في مطبعة الجريدة اللبنانية لوريون لوجور، أما والدتها فتوفيت عام 1961 في نفس اليوم الذي سجلت فيه فيرُوز أغنية «يا جارة الوادي» وكان عمرها لا يتجاوز 45 عامًا.