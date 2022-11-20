فيروز «87 سنة».. نسم علينا الهوى

عندما تسمع صوتها للوهلة الأولى قد ينتابك شعور مختلف وغريب فى الوقت ذاته، فهى صاحبة الصوت الناعم والقوى الذى استطاع أن يخطف فؤاد كل من سمعه، وبمرور الوقت أصبح رمزاً فريداً للتعبير عن المشاعر؛ ما بين الحنين للأوطان، وعشق المحبوب، وحتى بث روح البهجة فى القلوب، فهى التى غنت للقمر وجاورته بلقبها حتى أصبحت هى «جارة القمر»، وعشقت بلادها وأرضها «بيروت» ونجحت فى توصيل صوتها بحنين وحرية وبساطة فى أغنياتها وباتت هى «روح لبنان».

ومع تصاعد السنين لقبت بـ«أسطورة الغناء العربى»، وبموهبتها التى ظهرت كالسهل الممتنع بقيت «فيروز» فى قلوب كل من سمعوها داخل الوطن العربى والغربى أيضاً، إلى أن وصفتها الأقلام فى الصحف العالمية بأنها صاحبة الصوت الأشهر فى الوطن العربى، كما قدمت أسباباً للوقوع فى حبها، واستمرارها فى اعتلاء عرش الطرب على مر عقود وأجيال مختلفة، وهى اليوم تودع سنة من عمرها وتستقبل أخرى جديدة وهى الـ87 وسط عشاقها من أصحاب الفئات العمرية المتباينة.