وزير الصحة الكوبي: جادون في التعاون مع شركات الدواء المصرية 

قال خوسيه أنخيل وزير الصحة الكوبي، إن مصر تمتلك صناعة دواء متقدمة، وأننا جادون ونشجع التعاون مع شركات الدواء المصرية، لتوفير الأدوية لمواطنينا.

وصرحت الدكتور ألفت غراب، رئيس شركة أكديما، بأن مجموعة شركتي إيبيكو والمهن الطبية للأدوية من أكبر الشركات التابعة لها قد نفذت بمنتجاتها إلى أسواق أمريكا اللاتينية، إذ تصدر إلى أسواق الإكوادور وكولومبيا والسلفادور والدومينكان وجاميكا، العديد من الأدوية أهمها الأنسولين، و ريمايست «ريديمسفير» وقطرات العيون، و نسعى للتعاون مع كوبا لتصدير منتجاتنا من خلالها الى العديد من الدول في أمريكا اللاتينية.

كيلاني: نتطلع للتعاون مع شركات إنتاج الأدوية الحيوية في كوبا

وأشار دكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، أن إيبيكو تتطلع للتعاون مع شركات الدواء الكوبية ذات الخبرة الكبيرة في انتاج الادوية و البدائل الحيوية Biosimilars & Biologicals من خلال نقل التكنولوجيا المتطورة لديهم و تصنيع مستحضراتهم المتطورة بمصنع إيبيكو 3 لإنتاج الأدوية و البدائل الحيوية، أسوة بما جرى مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، استعدادا لبدء الإنتاج بمصنع إيبيكو 3، أواخر عام 2023.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة بدولة كوبا خوسيه أنخيل، لمصانع شركة ايبيكو للادوية – أكبر شركات اكديما - ترافقه السفيرة تانيا أجوير فيرنانديز سفيرة كوبا بالقاهرة، واستقبلتهم الدكتورة ألف غراب رئيس شركة أكديما، والدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية.

وقدمت رئيس شركة أكديما شرحا عن إمكانيات الشركات، ودورها المهم في مساندة الدولة من خلال توفير الدواء خاصة توفير الإنسولين والهرمونات، ومستحضرات علاج الكورونا، وأيضا المشاركة في جميع المبادرات الرئاسية بمجال الصحة.

وقدم دكتور كيلاني عرضا عن إمكانيات ايبيكو كأكبر شركات الدواء فى مصر من حيت إنتاج الدواء بما يزيد عن 300 مليون عبوة سنويا ، والأولى في عدد العبوات المباعة محليا.