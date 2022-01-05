«الصحة»: الوضع الوبائي لكورونا مطمئن.. واتفقنا مع 3 شركات لتأمين حصتنا من الدواء

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر بشكل عام، وهناك انخفاض ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا، ومعظم حالات الإصابة متوسطة جدا ولا تستدعى الذهاب الى المستشفيات والحالات المتواجدة بالمستشفيات فى الفترة الحالية هي لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومعظمهم غير حاصلين على لقاح كورونا.

الاتفاق مع 3 شركات أدوية لحجز حصة مصر

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، عن اتفاق الوزارة مع 3 شركات أدوية لتأمين حصة مصر منها، مشيرا إلى أن هذه الأدوية تم الموافقة عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، معلنا أنه من المقرر الحصول على هذه الأدوية على نهاية الشهر الجاري.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار أن مصر لا تعاني من نقص أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، موضحا أن هناك وفرة فى أسرة الرعاية داخل مستشفيات العزل الصحي، مؤكدا أن لقاحات كورونا كانت السبب الرئيسي في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 821 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323001 حتى اليوم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، يأتي ذلك في إطار متابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بالحرص على استمرار الالتزام بالتدابير الصحية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، والبعد عن الزحام، مؤكدة أنها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.