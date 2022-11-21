تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين.. اضبطه الآن

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى مباراة الأرجنتين والسعودية، غداً الثلاثاء الموافق 22 من شهر نوفمبر لعام 2022، بالاهتمام بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية، ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية بكأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، قد أعلن في وقت سابق أن مجموعة قنوات «بي ان سبورتس»، هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم في الشرق الأوسط، مما يجعل القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية، بدور المجموعات بكأس العالم للأندية، هي قناة بين سبورت والكأس القطرية المفتوحة، حيث أعلنت إدارة قنوات بين سبورت عن نقل 22 مباراة للمنتخبات العربية بكأس العالم للأندية، ويمكنك ضبطه الآن.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والسعودية بدور المجموعات

تردد قناة الكأس القطرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة الأرجنتين والسعودية والقنوات الناقلة بكأس العالم

وتقام مباراة الأرجنتين والسعودية، غداً الثلاثاء الموافق 22 من شهر نوفمبر لعام 2022، على استاد لوسيل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهراً بتوقيت السعودية.

المنتخب الأرجنتيني يسعى لتحقيق الفوز خلال أولى مبارياته بكأس العالم

ويسعي المنتخب الأرجنتيني، تحت قيادة لاعبه ليونيل ميسي، إلى تحقيق الفوز على السعودية خلال أولى مبارياته بكأس العالم للأندية، والمضي خطوة بخطوة نحو تحقيق حلم تحقيق كأس العالم للأندية بعد استعداد المنتخب بشكل قوي خلال الفترة الماضية.

المنتخب السعودي يسعى لمفاجأة نظيره الأرجنتيني خلال المباراة

على الجانب الآخر، يسعي المنتخب السعودي لمفاجأة نظيره الأرجنتيني خلال المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل، لتخطي دور المجموعات بكأس العالم للأندية والصعود إلى الدور المقبل.