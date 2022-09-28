طالب مصري يفوز بربع مليون دولار في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

إنجاز كبير على مستوى العالم حققه طالب مصري بجامعة المنصورة، إذ حصل على المركز الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في لعبة «كلاش رويال»، التي أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2022، في مدينة هلسنكي بفنلندا، وتبلغ قيمة الجائزة 250 ألف دولار أمريكي.

وأعلنت جامعة المنصورة في بيان لها اليوم، أن محمد طارق الرشيدي، الطالب في كلية الحاسبات والمعلومات، والذي فاز بالمركز الأول، هو العربي الوحيد المشارك بهذه البطولة، ولقبه المشاركون والمتابعون للمسابقة بـ«الفرعون المصري».

جامعة المنصورة تعلن تفاصيل الفوز

وأكدت جامعة المنصورة أنه فاز على منافسين من 7 دول مختلفة، وبدأت رحلة فوزه بتفوقه على منافسه الياباني ثم الكندي ثم البرتغالي والأمريكي، تلاه المنافس الياباني الحاصل على بطولة كأس العالم 2021، ثم البرازيلي والألماني، ليحصد البطولة بعد منافسة شرسة.

الطالب المصري هو العربي الوحيد بالمسابقة

وذكرت الجامعة أن عدد اللاعبين الذين تأهلوا لبطولة كلاش رويال على مستوى العالم 16 لاعبًا، وكان محمد طارق الممثل الوحيد للعرب في البطولة، وعقب الفوز وحصوله على المركز الأول تعالت الهتافات بـ«mo كلاش رويال» نسبة إلى «مو صلاح» وتم تداول صورة تجمع بينه وبين اللاعب محمد صلاح.

رحلة محمد طارق في لعبة كلاش رويال الإلكترونية

وشارك اللاعب محمد طارق الطالب بـ جامعة المنصورة، في المسابقة العام الماضي وحصل على المركز الثاني، كما حصل على مركز أول في 3 بطولات مؤهلة لكأس العالم في عام 2022، ولذا يعد أفضل لاعب في تاريخ لعبة كلاش رويال الإلكترونية، وجرى تكريم الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسها الجندي وزيرة الهجرة.