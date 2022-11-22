بعد القط والأخطبوط.. الناقة «كاميلا» تشارك توقعات نتائج مونديال قطر

على هامش مباريات كرة القدم في كأس العالم، يهوى البعض التنبؤ بنتائج المباريات عبر طريق طريفة، سادت أغلبيتها خلال السنوات الأخيرة باستخدام الحيوانات المختلفة للقيام بهذه المهمة، حسب تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

الناقة «كاميلا» توقعت فوز إنجلترا على إيران

الناقة «كاميلا» توقعت الفائزة في مباراة إنجلترا وإيران ضمن مباريات كأس العالم 2022 في قطر، والتي اختارت إنجلترا وفازت الأخيرة بالفعل بـ 6 أهداف مقابل هدفين.

كما توقعت هذه الناقة الفائز في المباراة الافتتاحية في العرس الكروي، فاختارات الإكوادور بدلا من قطر المنظمة للبطولة.

القط «أخيل» الذي قالت عنه طبيبته إنه أفضل من باقي القطط في التنبؤ بنتائج المباريات، فهو غير متحيز تماما، ويصم أذنيه عن أي تعليقات من المشجعين.

الأخطبوط «بول» اشتهر عام 2010 كان يستخدم كعراف لنتائج المباريات، والذي رشح إسبانيا، والتي فازت بكأس العالم حينها.

توقعات النسر «أيلا» كانت مخيبة للآمال

السلحفاء «كابيساو» كانت في البرازيل عام 2014 وتوقعت بفوز البرازيل على كرواتيا في الافتتاح.

والنسر «أتيلا»، الذي خرج من كهفه في مكسيكوسيتي ليعلن عن نتائح المنتخب المكسيكي قبل 7 أشهر من مبارياته في عام 2014 لكن توقعاته كانت مخيبة للآمال في معظمها.

ويأتي السؤال: هل تستطيع «كاميلا» ناقة توقعات كأس العالم في هذه البطول قطر 2022 أن تصدق تنبؤتها في نهاية البطولة؟