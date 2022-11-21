حسن شاكوش يستعد لحفل كأس العالم 12 ديسمبر

أيام قليلة ويسافر الفنان حسن شاكوش، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل المشاركة في فعاليات كأس العالم قطر 2022، والمقامة حتى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

مدير أعمال حسن شاكوش ينفي مشاركته في حفل الافتتاح

من المقرر أن يسافر حسن شاكوش، إلى قطر بعد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث لم يتحدد بعد إن كان سيكون هناك فنان مشارك معه في الحفل، أم لا.

وفي وقت سابق، مدير أعمال حسن شاكوش، لـ«الوطن»، صحة الأخبار التي تم تداولها حول غنائه في حفل افتتاح مونديال كأس العالم لعام 2022، ولكنه قال إن حفله هو واحد من الحفلات الغنائية المقامة على هامش المونديال، والتي يتم تنظيمها للمشجعين، حيث أن حفل افتتاح كأس العالم، كان قد تضمن فقط فقرة لفنان القطري فهد الكبيسي.

حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية «حنيلي»

وكان حسن شاكوش، قد طرح مؤخرا أغنية «حنيلي»، غناء وألحان حسن شاكوش، وكلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وهي من إنتاج شركة مزيكا، للمنتج محمد جابر، والتي تقول كلماتها «حنيلي بصيلي.. الحلوة الفلتة جنة الحتة.. الليلة حبيت بالعشق حسيت.. أما اللي هجرني كان ماضي ونسيت.. حطالي مسكرة ضحكتها مسكرة».

وكان حسن شاكوش، قد نشر مؤخرا صورة له رفقة والدته وظهر فيها وهو يقبل قدمها على كل ما فعلته معه في حياتها.