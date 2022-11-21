الغرف السياحية: تخفيضات 10% بفنادق الغردقة وشرم الشيخ لمشجعي كأس العالم

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن العديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة، قدمت تخفيضات بنحو 10% على أسعار الإقامة المعلنة للغرف الفندقية لمشجعي كأس العالم حاملي كارت «هيا»، سواء في أثناء توجههم إلى قطر لحضور البطولة أو عند عودتهم منها، لافتًا إلى أن بعض الفنادق وضعت برامج تحفيزية «package»، لجذب هذه الفئة من السائحين.

تسهيلات للحصول على تأشيرة دخول لمصر

وأضاف «عاقل» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على فنادق الغردقة وشرم الشيخ، أنه تشجيعًا لهؤلاء السائحين الحاضرين لقضاء جزء من إجازاتهم بالغردقة وشرم الشيخ على هامش تواجدهم في كأس العالم، فإن مجلس الوزراء المصري قرر منح تسهيلات لحاملي كارت المشجع «هيا» على تأشيرة الدخول إلى مصر، خلال الفترة من 11 حتى 18 ديسمبر الجاري، أسوة بما جرى خلال فترة استئناف الحركة السياحية في أثناء جائحة كورونا، إذ جرى تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين لمصر.

حجوزات المشجعين تبدأ الأسبوع المقبل

ومن جهته، قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ العديد من حاملي كارت «هيا»، حجزوا رحلات إلى مصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري والأسبوع الأول من الشهر المقبل، لافتًا إلى أن هؤلاء السياح سيستفيدون من المزايا الممنوحة لحاملي تلك التأشيرة سواء من حيث أسعار البرامج السياحية أو التسهيلات الممنوحة على تأشيرات دخول مصر.

وأضاف «فاروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن البرامج التي اختارها السائحون، تتراوح مدتها ما بين 3 و5 أيام، لافتًا إلى أن المشجعين القادمين لزيارة مصر في أثناء بطولة كأس العالم 2022، هم الفرادى الذين لا يأتون في مجموعات.