واشنطن تعرب عن أسفها لفشل مفاوضات تسجيل السيارات بين صربيا وكوسوفو

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أسفها لفشل المفاوضات بين صربيا وكوسوفو بشأن خلاف لوحات تسجيل السيارات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أعلن في وقت سابق، أنه سيلتقي في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في إطار مسعى لتسوية نزاع لوحات تسجيل السيارات.

إلزام 10 آلاف من صرب كوسوفو استبدال لوحات سياراتهم

وكانت السلطات في كوسوفو، اتخذت قرارا دخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر الجاري، ألزم 10 آلاف من صرب كوسوفو الذين تحمل سياراتهم لوحات تسجيل تحمل دمغة صربية، استبدالها بلوحات جمهورية كوسوفو.

وفي وقت سابق، قرر صرب شمال كوسوفو، الاستقالة من عملهم في مؤسسات الحكومة في كوسوفو احتجاجا على تنفيذ منع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.