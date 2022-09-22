أبو الغيط يدعو رئيسة كوسوفو لإعادة النظر في وضع سفارة بلدها بالقدس

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 22 الجاري، فيوزا عثماني رئيسة كوسوفو، وذلك بمقر بعثة جامعة الدول العربية بنيويورك، وعلى هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الحصول على مزيد من الاعتراف الدولي لـ كوسوفو

أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط استمع للشرح الذي قدمته رئيسة كوسوفو حول مساعي بلادها للحصول على مزيد من الاعتراف الدولي وعلاقاتها الدولية والإقليمية.

من جانبه أكد أبو الغيط أن الموقف الذي اتخذته الإدارة السابقة لكوسوفو بافتتاح سفارة في القدس في عام 2021 - وإن كان قرارا سياديا من جانب الدولة، إلا أننا نعتبره يُمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة تحت الاحتلال، ولا يُقر بها عاصمة لإسرائيل.

إعادة النظر في وضع السفارة بالقدس

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية مناشدته لرئيسة كوسوفو ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي نرى أنه لا يخدم هدف تحقيق السلام الشامل في المنطقة، كما لا يعكس عُمق العلاقات التي تجمع عددا من الدول العربية في شعب كوسوفو.