توتر بين «كوسوفو وصربيا».. و«بيونج يانج» تُعزز حماية الرئيس «جونج أون»

أحداث هامة شهدتها العديد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، التوتر الحاصل بين كوسوفو وصربيا، على خلفية قانون استبدال لوحات المركبات والوثائق الشخصية، الصادر في صربيا، فيما هدد رئيس سريلانكا، الجديد، بأن عودة الرئيس السابق إلى البلاد، يمكن أن تُشعل أزمة سياسية.

وفي وقت سابق، أصيب مواطن صربي بطلق ناري بالقرب من أحد الحواجز الخاصة بشرطة كوسوفو، فيما دوت صفارات الإنذار في الجزء الشمالي من المدينة ، وأبلغ سكان المنطقة الحدودية عن سماع دوي طلقات نارية.

كوسوفو تغلق الخط الإداري لحركة الركاب عند «برنياك» و«يارين»

وأغلقت شرطة كوسوفو، في وقت سابق، الخط الإداري لحركة الركاب والنقل عند نقطتي عبور «برنياك»، و«يارين»، شمال كوسوفو، بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى نقطة التفتيش وحثت المواطنين على استخدام معابر أخرى.

وقال رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، في تصريح صحفي سابق، إن شرطة كوسوفو ستبدأ عملية في شمال الإقليم وستمنع دخول المواطنين بوثائق شخصية صادرة من بلجراد، فيما اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، فوتشيتش وبلجراد بإثارة التوتر في شمال الإقليم.

وأكدت وزارة الدفاع الصربية، إن جيش بلادها لم يتجاوز الخط الإداري ولم يدخل «كوسوفو وميتوهيا»، بأي شكل من الأشكال، رافضًا تقارير حول الاشتباك مع شرطة كوسوفو.

الصرب يقيمون حواجز على الطرق في روداري

وفي وقت سابق، بدأ الصرب إقامة الحواجز بالأجزاء الضيقة من الطرق في منطقة روداري، على الطريق السريع «بريشتينا - ليبوسافيتش»، وقرب مدينة زفيتشان، فيما تجمع ألبان كوسوفو في الجزء الجنوبي من مدينة «كوسوفسكا-ميتروفيتشا»، بالقرب من الجسر المودي إلى الجانب الشمالي الصربي، حيث يتجمع الصرب.

وأدانت حكومة كوسوفو، بشدة حصار الطرق السريعة في شمال البلاد وإطلاق النار من قبل رجال مسلحين محليين على الشرطة.

وفي وقت سابق، قالت حكومة كوسوفو إنه في الأول من أغسطس الجاري، سيتم تبادل الوثائق الصربية الصادرة عن المسافرين القادمين من صربيا للحصول على وثائق هوية دخول وخروج جديدة صادرة عن بريشتينا، صالحة لمدة 3 أشهر، فضلًا عن لائحة جديدة بشأن لوحات الترخيص ستدخل حيز التنفيذ، اليوم الإثنين.

ويستخدم الصرب في شمال كوسوفو لوحات السيارات الصادرة عن المؤسسات الصربية منذ حرب 1999 مع اختصارات مدن كوسوفو، فيما اعتبرت حكومة كوسوفو اللوحات غير مشروعة، وتغاضت عنها في 4 بلديات شمالية ذات أغلبية صربية.

كوسوفو تعلن تأجيل تطبيق قانون استبدال لوحات المركبات

وستطلب كوسوفو الآن استبدال تلك اللوحات بلوحات صادرة من كوسوفو، وسيكون أمام مالكي السيارات حتى نهاية سبتمبر المقبل لإجراء التغييرات، وفقا لما ذكره موقع «راديو أوروبا الحرة».

وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات كوسوفو تأجيل تطبيق قانون استبدال لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا لمدة شهر، بعد مناشدة السفير الأمريكي جيفري هوفينير.

وفي روسيا، قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي «فلاديمير جباروف»، في حديث لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، تعليقًا على تفاقم الوضع على حدود صربيا وكوسوفو، إنّ الأمريكيين والبريطانيين يقفون الآن وراء مثل هذا السلوك المتغطرس للكوسوفيين.

روسيا: التطورات الأخيرة في كوسوفو دليل على فشل البعثة الأوروبية

ودعت وزارة الخارجية الروسية، بريشتينا، وواشنطن والاتحاد الأوروبي، إلى وقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في كوسوفو، مشيرة إلى التطورات الأخيرة في كوسوفو دليل على فشل بعثة الوساطة الأوروبية.

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كوسوفو بتعمد تصعيد الموقف من خلال إدخال قواعد تمييزية.

من جانبها، أعلنت البعثة الدولية تحت رعاية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في كوسوفو، استعدادها للتدخل حال تهديد الاستقرار شمال البلاد، مؤكدة أن الوضع الأمني ​​العام في المناطق الشمالية لكوسوفو لا يزال متوترا، فيما حثت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولين زيادة، على تجنب المزيد من التصعيد في البلاد واستعادة حرية الحركة.

وقامت كوريا الشمالية بتعزيز مستوى الحماية الشخصية لزعيم البلاد «كيم جونج-أون»، أثناء قيامه بأنشطة معلنة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات ناتجة عن التأثر بحادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق «شينزو آبي»، وفق مشاهد تم رصدها.

وفي 8 يوليو الجاري، تعرض «آبي»، لهجوم مسلح بينما كان يُدلي بكلمة في فعالية انتخابية بمدينة «نارا»، الواقعة غرب البلاد.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية في تحليل لمشهد مؤتمر «قدامى المحاربين»، الخميس الماضي، إن عناصر الحماية الشخصية، قامت بواجبها عن قرب من «كيم جونج أون».

المفتش العام «كيم كيو»

وأشارت الوكالة الكورية، إلى أن من ضمن الحراس، المفتش العام «كيم تشول-كيو» التابع لمجلس الوزراء، وأضافت «يونهاب»، أنه أثناء تلويح الزعيم الشمالي، بيده نحو قدامى المحاربين المتجمعين أمام نصب الانتصار الوطني أحاط به نحو 4 أو 5 رجال أقوياء، مشيرة إلى إحاطة الحراس بـ«كيم جونج أون»، أثناء مصافحته قدامى المحاربين لمنع اقتراب المشاركين الآخرين.

من جانبها، اعتبرت مجلة «أمريكان سبكتاتور»، الأمريكية أن رئيس البلاد جو بايدن بدا ضعيفا في المحادثات مع نظيره الصيني، «شي جين بينج» حول مدينة تايوان، ما يؤكد نهاية حقبة العالم أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار الخبير الجيوسياسي «فرانسيس سيمبا»، في مقال نشرته «أمريكان سبكتاتور»، إلى أنه لا ينبغي التوقع من جو بايدن أن يعترف بأن نظيره الصيني، حطمه إلى قطع صغيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الامريكية.

رئيس سريلانكا: عودة راجابكسا يمكن أن يشعل أزمة سياسية

بدوره، قال رئيس سريلانكا الجديد «رانيل ويكريميسنجه»، إن الوقت غير مناسب لعودة الرئيس السابق «جوتابايا راجابكسا»، إلى البلاد، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، إن الأمر يمكن أن يشعل أزمة سياسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية.

وأمس الأول السبت، أشار «ويكريميسنجه»، إلى تأجيل اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في إخراج سريلانكا المفلسة من أزمتها الاقتصادية إلى سبتمبر المقبل، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.