«طيران الخليج» تهبط اضطراريا في العراق لوفاة فرد من طاقمها

أفادت طيران الخليج، بأنّ رحلتها رقم GF19 المتجهة من مطار البحرين الدولي إلى مطار شارل ديجول الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، غيرت مسارها اضطراريا؛ لتحط في أربيل بالعراق، إثر تعرض أحد أفراد طاقم الضيافة بالرحلة إلى نوبةٍ قلبيةٍ مفاجئة، توفي إثرها في أربيل.

طيران الخليج: الرحلة واصلت خط سيرها إلى باريس

وأضافت الشركة، في بيان صادر عنها: «وإذ تنعى الناقلة الوطنية المتوفى وتدعو لأهله وذويه بالصبر والسلوان، تفيد بأن الرحلة قد واصلت خط سيرها إلى العاصمة الفرنسية باريس كما هو مقرر، وتؤكد شركة طيران الخليج أنّ سلامة مسافريها وأفراد طاقمها تأتي في المقام الأول دائمًا، شاكرة مسافري الرحلة المذكورة على صبرهم وتفهمهم».