وفاة إيراني في فرنسا.. عاش بمطار باريس 18 عاما وقصته أصبحت فيلما

توفي إيراني يٌدعى مهران كريمي ناصري، أقام في مطار شارل ديجول الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس لمدة 18 عاما متصلة، وجسدت قصته في الفيلم الشهير «المحطة» الذي قدمه الفنان توم هانكس عام 2004.

بداية قصة ناصري الذي ولد عام 1945 في محافظة خوزستان الإيرانية، عندما للمرة الأولى إلى أوروبا بحثاً عن والدته، ثم أمضى فترة في بلجيكا وذلك بعد طرده من هولندا والمملكة المتحدة وألمانيا لعدم حيازته أوراق الهجرة.

لم يستطع دخول فرنسا وبقي في المطار

وتوجه ناصري إلى فرنسا ولم يستطع الدخول بسبب عدم حمله وثائق الهجرة الشرعية وكذلك لم يستطع العودة فبقي في صالة الركاب «F 2»، وأقام فيها على أحد المقاعد محاطًا بعربات حمل الأمتعة التي وضع فيها حقائبه، وأمضى أوقاته في المطار يكتب ملاحظاته ويقرأ الصحف والكتب المنتشرة في صالات المطار.

الشهرة التي نالها ناصري دفعت المخرج ستيفن سبيلرج لتقديم قصة ناصري في فيلم حمل اسم «The Terminal» وقام ببطولته توم هانكس وكاثرين زيتا جونز، ونال بعدها شهرة واسعة، وأجرى مقابلات عدة مع الصحف ووسائل الإعلام.

عاد إلى المطار ليموت هناك

وحصل ناصري على حق اللجوء في فرنسا وبقي في المطار منذ عام 1988 لعام 2006 حتى خرج من المطار للعلاج في المستشفى وأقام بعدها في أحد الأماكن بعدما حصل على أموال من منتج الفيلم نتيجة لاستغلال قصته.

ونقلت «بي بي سي» عن صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن ناصري عاد إلى المطار قبل بضعة أسابيع، ليعيش فيه حتى وفاته وأن مسؤولي المطار عثروا على عدة آلاف من اليورو في حوزته بعد وفاته.