الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديجول الدولي

قتلت الشرطة الفرنسية، رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديجول في فرنسا، يحسب ما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

حوادث متفرقة في المطارات

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقع فيها حوادث داخل المطارات الفرنسية، حيث سبق وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن قواتها قتلت رجلا رميا بالرصاص.

وقالت فرنسا، حينها إن الرجل قام بانتزاع سلاح من أحد الجنود الواقفين في مطار باريس أورلي وكانت هذه الواقعة قبل 5 سنوات من الآن.