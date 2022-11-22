مصرع ممرضة من الغربية في حادث سير بالسعودية.. وحالة طفليها حرجة

نعى أهالي قرية شنرة البحرية، التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، ابنتهم إسراء أبو السعد، ممرضة فى أحد المستشفيات في المملكة العربية السعودية، والتي لقيت مصرعها في حادث سير وأصيب طفليها ويرقدان حاليا في العناية المركزة وحالتهما غير مستقرة.

وقال أشرف العبد، أحد أهالي قرية شنرة البحرية، إن الحادث وقع منذ 4 أيام، وجرى نقل الأم إلى المستشفى للعلاج من إصابتها بكسور وكدمات متفرقة ونزيف في المخ، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم، مؤكدًا أن الخبر كان بمثابة صدمة وقعت كالصاعقة عليهم، إذ أن الفقيدة كانت صاحبة الأخلاق والسيرة الطيبة وكانت تعمل ممرضة في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، ومتزوجة ولديها طفلين، «زياد 5 سنوات، ونور 3 سنوات» زوجها يعمل سائق.

والدها متوفى من عامين

وأوضح «العبد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الراحلة سافرت إلى العمل في السعودية في أحد المستشفيات من أجل مساعدة زوجها على الحياة وتوفير حياة كريمة الى أسرتها، وسافرت برفقة والدتها واصطحبت معها طفليها، موضحا أن والدتها عادت إلى القرية منذ شهرين، بينما توفي والدها منذ عامين.

دفن الجثمان في السعودية

وأشار إلى أن السبب وراء دفن الجثمان في السعودية يرجع إلى أن الحالة الصحية الخاصة بطفليها غير مستقرة، ولا يسمح بخروجهما من المستشفى وما دفع الأسرة إلى أخذ قرار بدفنها، كما سافرت والدتها وعدد من أفراد الأسرة إلى السعودية.