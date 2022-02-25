تفاصيل مصرع ممرضة السنبلاوين وعزل مدير المستشفى.. أوصت بعدم دفنها ليلا

تسلمت أسرة ممرضة الدقهلية جثتها من ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد أن لقيت مصرعها نتيجة سقوط الأسانسير «المصعد» بها وزميلتها التي أصيبت في الحادث.

عزل مدير المستشفى

وأعلنت أسرتها أن الجنازة ستكون غدا بعد صلاة الظهر لأن المتوفاة أوصت ألا يتم دفنها ليلا، وأرادت أسرتها أن تنفذ وصيتها، فيما سادت حالة من الحزن الشديد منطقة البستان بمدينة السنبلاوين، وأعلنت محافظة الدقهلية عن عزل مدير المستشفى.

والدة ممرضة الدقهلية: ابنتي أوصت بعدم دفنها ليلا

وعبرت والدة «أميرة السيد فتحي»، 30 عاما، ممرضة بمستشفى السنبلاوين العام‏، عن حزنها الشديد وقالت إن بنتها تركت 4 أطفال وماتت في أسانسير المستشفى، وكانت تحب عملها ومنذ أسبوع وهي تأخذ نوبتجيات ليلية، وكانت تعمل ليلا ونهارا حتى تستطيع دفع مصاريف أطفالها.

وأضافت الأم، لـ«الوطن»: «الحادث وقع عندما كانت بنتي نازلة من عند مريض في الدور الرابع لإحضار علاج من الصيدلية، فسقط بها وتوفيت، مؤكدة أنها كانت دائما تفضل النزول على سلم المستشفى، لما كنت أذهب للمستشفى تقول لي تعالي نتمشى ولا نركب المصعد، وكانت تخدم الكبير والصغير وتهتم بالمرضى وكانت محبوبة من الجميع».

وأشارت إلي أننا عندما كنت نتحدث عن الموت تقول لو مت بالليل لا تدفنوني إلا في النهار، ولذلك قررنا أن نؤجل جنازتها إلى غدا.

تفاصيل وفاة ممرضة السنبلاوين

وكان مأمور مركز شرطة السنبلاوين، تلقي بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط أسانسير مستشفى السنبلاوين العام، مما تسبب في مصرع ممرضة وإصابة أخرى.

انتقل العميد المهدى أحمد المهدى، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، وتبين مصرع «أميرة السيد فتحي»، 30 عاما، ممرضة بالمستشفى، وإصابة «أميرة عيد بيومي»، 26 عاما، ممرضة بالمستشفى، وأصيبت بكسور وجري عمل الإسعافات الطبية لها.

وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا أكدت فيها صدور قرار بعزل مدير مستشفى السنبلاوين العام، وتشكيل لجنة مكبرة لمراجعة كافة الأسانسيرات الموجودة في المستشفيات وتقديم تقرير مفصل عن حالتهم.