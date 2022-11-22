قناة القاهرة الإخبارية تستعرض دراسة عن إمكانية الاكتشاف المبكر لمرض الزهايمر

قال الباحث بجامعة كامبريدج البريطانية والمدير المساعد للأبحاث في جمعية الزهايمر ريتشارد أوكلي، إنَّ بعض الأشخاص الذين يصابون بمرض الزهايمر يبدأ الأمر معهم بمشاكل في الذاكرة أو التفكير لمدة تصل لـ9 سنوات قبل أن يتلقوا التشخيص.

اكتشاف علامات الخرف في وقت مبكر يصل إلى 9 سنوات

جاء ذلك وفق دراسة لمجموعة من الباحثين عن مرض الزهايمر استعرضها برنامج «صباح جديد»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية نهى درويش، والإعلامية أية الكفوري.

وأوضح الباحث بجامعة كامبريدج البريطانية أنَّ العلماء ذكروا في دراسة أنَّه من الممكن اكتشاف علامات الخرف في وقت مبكر يصل إلى 9 سنوات وقبل أن يتلقى المرضى تشخيصًا طبيًا مؤكّدًا رسميًا، وهذه الدراسة تفيد في إمكانية فحص الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض الزهايمر في المستقبل.

أهمية فحص الأشخاص المعرضين للإصابة مبكرًا

وأكّد التقرير، أهمية فحص الأشخاص المعرضين للإصابة مبكرًا، إذ يساعد في عملية التدخل لحماية الحالات الحرجة، أو المساعدة على تحديد المرضى المناسبين للتجارب السريرة للعلاجات الجديدة، مبينًا أنَّ هذا يتيح إمكانية فتح برامج الفحص في المستقبل، وذلك للمساعدة في التعرف على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالزهايمر.

فيما ذكر المؤلف الأول للدراسة «نيلوس»، أنَّه «عندما ننظر إلى تاريخ المرضى نجد أنَّه من الواضح إظهارهم لبعض الضعف الإدراكي، وذلك قبل عدة سنوات من أن تصبح أعراضهم واضحة بما يكفي لإثارة التشخيص»، موضحًا أنَّه غالبًا ما تكون الإصابة خفية ولكنها دائمًا موجودة عبر عدد من الجوانب الإدراك الحسي للشخص.