عقار أمريكي - ياباني مشترك يفتح باب الأمل لعلاج مرضى الزهايمر

أعلنت شركتا «بيوجين» الأمريكية و«إيساي» اليابانية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن عقاراً جديداً، من المتوقع أن يساعد في علاج مرضى «الزهايمر»، قد أتم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مع مرضى متطوعين من مختلف أنحاء العالم، وفق ما أوردت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية قبل قليل.

وتابعت الشبكة الأمريكية، في تقرير لها، أن العقار الجديد قد اتضحت آثاره الإيجابية على الإدراك والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، مقارنةً بدواء وهمي، ونقلت عن الشركتين الأمريكية واليابانية، في بيانهما المشترك، أن العقار يستخدم ما يسمى بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، في علاج مرض الزهايمر، وأثبت فاعليته في إبطاء التدهور المعرفي بنسبة 27%، مقارنةً بالدواء الوهمي.

آثار جانبية في 21.3% من المشاركين في التجربة

ونقل التقرير عن هارو نايتو، الرئيس التنفيذي لشركة «إيساي» في بيان: «نعتقد أن العقار قد يسهم في المساعدة في تخفيف بعض الأعباء عن المرضى، مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل»، وتابع التقرير أنه بشكل عام، كانت هناك آثار جانبية في 21.3% من المشاركين في التجربة، الذين تناولوا العقار.

إلا أن الدكتور ريتشارد إيزاكسون، مدير قسم الوقاية من الزهايمر في مركز صحة المخ بكلية «شميدت» للطب بجامعة فلوريدا، حذر من أنه عندما يتلقى الأشخاص هذا النوع من العلاج، يجب مراقبتهم عن كثب طوال العملية، معتبراً أن الآثار الجانبية للأعراض تعد مقياساً هاماً للغاية، وتابع: «عندما يتم استخدام هذا الدواء بشكل صحيح، يمكن التحكم في الآثار الجانبية، ويمكن تجنب النتائج السلبية في أغلب الحالات».

جمعية رعاية مرضى الزهايمر تعرب عن أملها في النتائج

ومن جانبها، أعربت جمعية رعاية مرضى الزهايمر في الولايات المتحدة، عن أملها في النتائج، وأكدت في بيان لها: «بالنسبة للأشخاص خلال المراحل الأولى من مرض الزهايمر، فإن هذا العلاج لديه القدرة على تغيير مسار المرض بطريقة جيدة، طبقاً للنتائج السريرية، التي تشير إلى أن العقار قد يمنح الأشخاص مزيداًَ من الوقت، أو يجعلهم يتمتعون بقدر لا بأس به من قدراتهم الكاملة للمشاركة في الحياة اليومية، والبقاء مستقلين واتخاذ قرارات تخص الرعاية الصحية في المستقبل».