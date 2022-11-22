نائبة تطالب بمناهج تعليمية وأفلام ودورات تدريبية عن ثقافة معاملة السياح

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لمناقشة 73 أداة رقابية مقدمة من النواب تتنوع ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة عامة.

قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل

وقالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنَّ قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل وليس مسئولية وزارة واحدة، مضيفة: «تجربة السائح من أول وصوله لمصر وحتى سفره كفيلة بأن يكون السائح سفيرًا للبلد وداعيًا لزيارتها أو العكس».

وطالبت عضو مجلس النواب، على هامش الجلسة العامة، اليوم، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسي لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بتنظيم دورات تدريبية لكل العاملين في قطاع السياحة، وكذلك تقنين كل التعاملات من أول الانتقالات حتى ركوب الجمال والحناطير.

إعداد أفلام عن ثقافة التعامل مع السياح

كما طالبت عضو مجلس النواب، بإعداد مناهج بسيطة في كل مراحل التعليم بأنواعه المختلفة عن أهمية السياحة لمصر وعن كيفية معاملة السياح، وكذلك إعداد أفلام بسيطة لكل المواطنين لنشر الوعي السياحي وثقافة التعامل مع السياح وعدم مضايقتهم.

واختتمت النائبة كلمتها قائلة: «في رأيي الشخصي يجب أن يتمّ طرح المزارات الكبيرة في مزايدات عالمية لإدارتها من كيانات متخصصة حتى نستطيع أن نمنح السائح تجربة جيدة».