انتهت مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين في كأس العالم، قبل قليل، بفوز غالٍ لـ«الأخضر» على «التانجو» بهدفين مقابل هدف، لتتجه أنظار العالم إلى المباراة المقبلة التي تنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، ولهذا يبحث الجمهور عن تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك والمعلقين.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك والمعلقين، كما يلي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك والمعلقين

وتذاع مباراة تونس والدنمارك حصريا على beIN SPORTS في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال، على استاد المدينة التعليمية، فضلا عن قناة الكأس القطرية، ويمكن للجمهور متابعة المباراة من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معلقو مباراة تونس والدنمارك

ويلتقي الجمهور العربي على الترددات السابق ذكرها، والتي تقدم كل منها بمعلق خاص، حيث يُعلق المصري أحمد الطيب، عبر قناة Alkass EXTRA One HD، والتونسي هيكل الصغير عبر شاشة قناة Alkass EXTRA TWO HD.

منتخب تونس

وتأتي مشاركة منتخب تونس في كأس العالم للمرة السادسة بعد انضمامه للمجموعة الرابعة برفقة، فرنسا، والدنمارك إضافة إلى أستراليا، إلا أنّ تلك المرة تختلف عما سبق لحضور الجماهير العربية الغفيرة لمتابعة مباريات كأس العالم في قطر 2022 ودعمها لمنتخبات المنطقة العربية.