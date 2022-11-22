جدول مباريات كأس العالم 2022 اليوم.. تونس تواجه الدنمارك

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع 4 مباريات قوية اليوم في مونديال كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الثالثة والرابعة من النسخة الـ22 للمونديال، التي تستضيفها قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبا.

جدول مباريات كأس العالم 2022

وفيما يلي رصدا لـ جدول مباريات كأس العالم 2022 ضمن جولات المجموعة الثالثة والرابعة من النسخة الـ22 من مونديال كأس العالم 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الثالثة

وتبدأ المباراة الأولي بين منتخين الأرجنتين × السعودية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتكون المباراة الثانية بين منتخبي المكسيك × بولندا، وتنطلق في تمام الساعة 6 مساء على ملعب 974 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الرابعة

ويأتي جدول مباريات المجموعة الرابعة من مونديال كأس العالم كالآتي:

تُلعب مباراة الدنمارك × تونس في تمام الساعة 3 عصرًا على ملعب المدينة التعليمية.

وتكون المباراة الثانية بين منتخبي فرنسا × أستراليا في تمام الساعة 9 مساء على ملعب الجنوب.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

وفيما يلي، تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 المفتوحة:

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.