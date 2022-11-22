علم السعودية يرفرف في سماء الغردقة احتفالا بالفوز على الأرجنتين بكأس العالم

سادت حالة من الفرح للجماهير المصرية؛ احتفالا بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم المقام حاليا في قطر، وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية شهدت شواطئ الغردقة، رفع علم السعودية في سماء الغردقة وسط تشجيع وتصفيق الجميع.

علم السعودية يرفرف في سماء الغردقة

وشهدت شواطئ مدينة الغردقة، احتفالا من نوع خاص، إذ احتفل مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاي بورد رافعًا علم السعودية في سماء الغردقة، بمشاركة عدد كبير من الجماهير المصرية والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وسط فرحة وتبادل التهاني بفوز المنتخب السعودي الشقيق في أولى مبارياته بكأس العالم.

مشاركة الأشقاء السعوديين فرحتهم

وعبر اللاعب عن سعادته بفوز منتخب السعودية الشقيق على الأرجنتين في أولى مبارياته في كأس العالم، لافتًا إلى أن رفع علم السعودية في سماء الغردقة، هو فرحة بالنصر ومشاركة الأشقاء السعوديين فرحتهم.

من جانبه، قال الكابتن عبد الرحمن علي أحد مدربي أندية الغردقة، إن المنتخب السعودي حقق فوزًا غاليًا اليوم في كأس العالمن ونجح في تحويل الخسارة بهدف إلى فوز بهدفين، مؤكدا أن فوز المنتخب السعودي قلب الموازين وحقق مفاجأة من العيار الثقيل.