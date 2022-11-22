تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا غدا في كأس العالم 2022

تشهد منافسات كأس العالم 2022 في قطر، مباراة مهمة غدا للمنتخب المغربي، ما زاد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، التي تنطلق غدا على ستاد البيت.

ويمكن للجمهور متابعة المباراة غدا من خلال تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 بتوقيت المغرب 1 صباحا بتوقيت قطر، 12 بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا، كما يلي.

ووفق الموقع الرسمي للبطولة الدولية، فإنّ الجمهور يمكنه متابعة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 التي تذاع بشكل حصري عبر شبكة قنوات beinsports الرياضية للجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلا عن قنوات الكأس القطرية من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية إكستر

االقمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لـ مونديال قطر 2022 التي تضم بلجيكا، كرواتيا، وكندا، ويسعى منتخب الرباط خلال مشاركته السادسة في البطولة لتحقيق إنجاز جديد بعد إخفاقه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.