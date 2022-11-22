انطلاق الدورة الخامسة لمعرض «بينزنكس» 1 ديسمبر.. وتعاون مع «ابدأ»

تنطلق الدورة الخامسة من معرض «بينزنكس» في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، وستقام الفعاليات للمرة الأولى على ممشى «أهل مصر»، تحت شعار «استثمار بامتياز».

تصدير العلامات التجارية المصرية

وقالت ملك العشيري، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بيزنكس القابضة، إن المعرض يقام تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز التنمية والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم التعاون مع مبادرة «ابدأ» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت، أنه سبق تنظيم نسخة من المؤتمر في السعودية، وكان من المفترض إقامة المعرض في العديد من الدول، لكن جائحة كورونا تسببت في تأجيل تلك الخطوة التي تستهدف تصدير العلامات التجارية المصرية، ومنحها «فرنشايز» إلى الخارج.

نمو الطلب على التعاقدات بنظام «فرنشايز»

وأضافت «العشيري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطلب على التعاقدات بنظام الفرنشايز حقق نموًا في الفترة الأخيرة بالقطاعات الصناعية، وذلك مع توجه الشركات للتوسع في استثماراتها، فضلا عن التوسع في مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والميني ماركت على الطرق السريعة، لاسيما في ظل تحقيق أرباح سريعة مقابل الاستثمارات التي تُضخ بها.

فرصة جيدة لتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة بيزنكس، إلى أن الدورات الأربع السابقة للمعرض، شهدت إبرام تعاقدات فرنشايز تجاوزت 650 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الخامسة إبرام تعاقدات بقيمة تتجاوز 50 مليون جنيه، خاصة أن المعرض يعد فرصة جيدة لتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يوفره من علامات تجارية تبدأ من 100 ألف جنيه.

التعاون مع مبادرة «ابدأ»

وأضافت «العشيري»، أن المعرض يتعاون مع مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة «ابدأ» التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، وتستهدف التوسع في الاستثمارات، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات بالتعاون مع شركات كبرى.

من جانبها، قالت أميرة عطالله، مديرة العلاقات العامة لشركة بيزنكس القابضة، إن النسخة الخامسة لمعرض ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس» يشهد مشاركة أكثر من 80 علامة تجارية، و60 عارضًا، متوقعة تجاوز الزائرين في هذه الدورة 20 ألف زائر.