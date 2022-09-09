أستاذ تخطيط عمراني: ممشى أهل مصر يعمق شعور المواطن بالانتماء.. «فيديو»

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إنّ المصريين كانوا يستخدمون كورنيش النيل من الإسكندرية حتى أسوان بشكل سيء، وهو ما تسبب في تلوث نهر النيل.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامية دعاء جاد الحق، أن ممشى أهل مصر يستهدف إيقاف التلوث والاستفادة من كورنيش النيل، ولم تكن الاستفادة تحدث دون أن يشعر المواطن بمردود مباشر عليه.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أن ممشى أهل مصر موجود في أكثر من محافظة، مثل القليوبية في بنها وهو ما يعني أن الدولة لا تهتم بالقاهرة ومنطقة وسط البلد فقط، مشددًا على أن هذا الممشى لكل المصريين.

رفع جودة حياة المواطن المصري

وأشار الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إلى أنّ القيادة السياسية أخذت على عاتقها رفع جودة حياة المواطن المصري: «الدولة تهتم بجزئية ممشى أهل مصر لتحسين نوعية الحياة لكل مصري على أرض مصر، وبدأت الدولة في القضاء على الإسكان العشوائي وما كان يمثله من سلبيات متعددة وارتفاع معدلات الجريمة والتلوث البصري، وقضت على الإسكان العشوائي شديد الخطورة».

تحسين الصورة الذهنية

وأكد أن الدولة مستمرة في أعمال ممشى أهل مصر وهو ما يحسن الصورة الذهنية ويؤدي إلى استمتاع المواطن ويعمق شعور المواطن بالانتماء: «ممشى أهل مصر منطقة نظيفة ومؤهلة تضم أماكن للجلوس وأخرى للدراجات وذوي الهمم، وهو ما يعزز فكرة أن مصر لكل المصريين».