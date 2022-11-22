عضو «صناعة النواب»: منظومة السياحة لن تكتمل إلا بالعمل بين الحكومة والمواطنين

قدم النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المظهر الحضاري اللائق بالدولة المصرية بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موجها الشكر للحكومة ووزير السياحة، قائلا: «نريد أن نرى هذا المظهر الحضاري في كل قطاعات بالدولة».

ترميم الأثار والمباني والمناطق الأثرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، أثناء مواجهة وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بنحو 73 أداة رقابية، بين طلبات إحاطة وأسئلة، وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود إزالة تمثال شامبليون المسيئ للحضارة الفرعونية، والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق دون مرافق.

وأضاف «قريطم»، أن الله وهب لبلدنا الحبيبة مصر طبيعة خلابة وجميلة، حيث أنها تتمتع بآثار جميلة، منها الإسلامية والفرعونية واليونانية، طالبا بالاهتمام وزيادة الوعي العام لتنشيط السياحة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المصري عنده فكر وثقافة سياحية للترويج للسياحة المصرية، حتى تكتمل المنظومة السياحية، فهذا الأمر ليس دور الوزير أو الدولة فقط، وإنما بتكاتف المواطنين مع الحكومة لجذب السياح.

تنشيط السياحة

وأكد قريطم خلال الجلسة العامة، على الدعم الكامل للرئيس السيسي، والدولة في مهمة تنشيط السياحة، من أجل اقتصاد مصر قوية، لأن السياحة تعتبر من أهم موارد الدخل.

وأوضح أنه عند الاطلاع على فكر الرئيس ووزارة السياحة، أصبح لدينا اقتناع بفكر القائمين على تنشيط السياحة لتحقيق الاكتفاء، لأن مكاسبه تعود على المواطن.