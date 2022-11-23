في عيد ميلاد داوود عبد السيد الـ 76.. تفاصيل فيلمه الأخير «قدرات غير عادية»

يحتفل المخرج داوود عبد السيد، اليوم، بعيد ميلاده الـ 76، حيث قدم مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال الفنية المهمة، ويعتبر آخر أعماله الفنية «قدرات غير عادية»، الذي قدمه عام 2015، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفيلم.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم حول يحيى الذي يفشل بحثه العلمي عن القدرات غير العادية في البشر، ويُجبر على أخذ إجازة من عمله وحياته المعتادة سارحًا بلا هدف، يستقر في بنسيون على البحر تسكنه مجموعة من الشخصيات الطريفة، حيث تنمو علاقة قوية بينه وبين صاحبة البنسيون، ويتقرب من ابنتها الصغيرة ذات الكاريزما القوية، ويعتقد (يحيى) أنه قد عثر على السحر الذي طالما بحث عنه، حيث يبدو أنه يوجد شيء غير عادي بداخل كل منهم، وربما بداخله هو أيضًا.

- الفيلم من تأليف وإخراج داوود عبد السيد

معلومات عن الفيلم

- يعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين الفنان خالد أبو النجا والمخرج داوود عبد السيد بعد فيلم «مواطن ومخبر وحرامي» في عام 2001.

- كان من المقرر عرض الفيلم في يناير 2015، ولكن تأجل عرضه حتى ديسمبر 2015.

محطات في حياة داوود عبد السيد

مخرج ومؤلف مصري، حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967.

لم يكن ضمن طموحه في الطفولة أن يصبح مخرجًا سينمائيًا لكنه أراد أن يكون صحفيا، بدأ العمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام أهمها الأرض ليوسف شاهين، والرجل الذي فقد ظله لكمال الشيخ، وأوهام الحب لممدوح شكري.

ليصنع أفلاماً تسجيلية اجتماعية بعد ذلك لشغفه برصد المدينة وأهلها، فقدم العديد من الأفلام التسجيلية أهمها «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم 1976»، و«العمل في الحقل 1979»، و«عن الناس والأنبياء والفنانين 1980»، بعد ذلك بدأ في العمل على أفلام سينمائية فأخرج فيلم «الصعاليك، فيلم أرض الخوف، ورسائل البحر».