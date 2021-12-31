داوود عبد السيد يعلن اعتزاله الإخراج نهائيا: الجمهور يبحث عن التسلية

أعلن المخرج داوود عبدالسيد، اعتزاله الإخراج نهائيا، موضحًا: «مقدرش أتعامل مع الجمهور الموجود حاليا ونوعية الأفلام التي يفضلها، لأنه يبحث عن التسلية».

داوود عبد السيد: الجمهور يبحث عن التسلية

وأضاف عبدالسيد خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»: «مشكلة أفلام التسلية أنها ممولة بشكل كبير، وأفضل أن يكون تمويل الفيلم من تذكرة السينما، ومن وجهة نظري أن جمهور هذه الأيام لا اهتمام له لمناقشة القضايا، لكنه يبحث عن التسلية».

داوود عبد السيد: أبحث عن شيء حقيقي في النفس البشرية

وتابع المخرج: «في أحد الأفلام يقوم البطل بتحطيم سيارتين على غرار ما يحدث في بعض الأفلام الأمريكية، هل هذا الأمر هام؟! أرى أن هذا النوع من المشاهد غرضه التسلية، لا للبحث عن شيء حقيقي في النفس البشرية، ولا فائدة أيضا من مشهد يحمل البطل فيه سلاح آلي ويضرب رصاص، لم أرَ هذه المشاهد في الحقيقة، وخاصة السيارات التي يتم تحطيمها إلا في حالات محدود».

وأشار، إلى أن مشاهد تحطيم السيارات والإفراط في استخدام الأسلحة النارية منقولة عن الأفلام الأمريكية التي تقدم فنا تجاريًا لكن بشكل احترافي وحبكة أقوى.

وأوضح أن فيلم «الكيت كات» تناوله النقاد بأن شخصية الشيخ حسني البطل الرئيسي في العمل كان أعمي النظر ولكنه لم يكن أعمى البصيرة، وهو ما لم تكن فلسفته في العمل، «الفيلم بيأكد على عجز الشيخ حسني أنه أعمى النظر، ودي حاسة مفقودة، والناس فسرته كده في مرحلة، والناس أدته بعد أبعد من المقصود».