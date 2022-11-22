«طاقة النواب» تقر اتفاقية للبحث عن البترول في منطقة جديدة بالصحراء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إنرجين إيجبت ليمتد، وشركة إينا إندستريا نافتا دي، للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية.

مواد مشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، تقضي الأولي منها بأن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

وتنص «المادة الثانية»، على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية لمرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام في تشريع مخالف لها، أما المادة الثالثة خاصة بالنشر، ومفادها بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

واستعرض المهندس أشرف فرج، ممثل وزارة البترول، تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلى أن منطقة شرق بير النص كانت ضمن عدة مناطق مزايدة، طرحتها الوزارة العام الماضي، وهناك تنوع في الشركات الأجنبية العاملة بالصحراء الغربية.

وقال فرج، إن البحث بموجب الاتفاق علي فترتين، الأولى 3 سنوات ونصف، والثانية عامين ونصف، والباقي 6 سنوات، والحد الأدنى للالتزام المالي، للفترة الأولى قدرة 12 مليون دولار.

تعديل نظام الاتفاقيات المعمول بها

وأثار عوض الله، نقطة فنية تتعلق بالاتفاقيات، مشيرا إلى أهمية تعديل نظام الاتفاقيات المعمول بها، فيما أشارت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة إلى أنه تلاحظ أن معظم الاتفاقيات تجديد وليست جديدة، فما هي خطة الوزارة لتعويض الانخفاض في الغاز.

الامر الذي عقب عليه أشرف فرج، بتأكيده أنه سيتم العمل علي تكثيف المزايدات في هذا الصدد، مع بحث فكرة منح حوافز للشركات.