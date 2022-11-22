رئيس جامعة الأزهر: الإسلام قضى على التفرقة العنصرية واحترم دور العبادة

قال الدكتور سلامة داود؛ رئيس جامعة الأزهر، إن الإسلام قضى على التفرقة العنصرية وهدم بنيانها، وأزال الفروق بين الطبقات الاجتماعية، والتعايش والتسامح بين الأديان كلها، فكل إنسان حر في أن يختار دينه، ولا يكره أحدهم أحد على دينه، ثم لم يجعل الفصل بين أهل الأديان المختلفة إلا لله وحده.

جاء ذلك خلال مؤتمرا مكتبة الإسكندرية الذي تنظمه تحت عنوان «التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل»، والمنطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس بعد غد.

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام احترم دور العبادة

وأضاف رئيس جامعة الأزهر في كلمته، أن الإسلام احترم دور العبادة، وأمر المحافظة عليها، كما أمرنا عند الحوار مع الآخر أن نتخير أفضل طرق الحوار وأحسنها وأهداها، دون إغلاظ في القول.

وشدد على أن الإنسانية كلها تشترك في الدعوة لمكارم الأخلاق والفضائل الإنسانية، ودعا حكماء العالم للتراحم والتآلف والتجاور ومواجهة الأفكار التي توقد نار العنصرية والحرب والدمار.

أعمال رائدة للأزهر في مجال التسامح

ولفت إلى أن الأزهر الشريف له عملين رائدين في موضوع هذا المؤتمر، الأول هو «وثيقة الأخوة الإنسانية»، وهي وثيقة عالمية بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وكان لها دورًا كبيرًا وفعالًا في نشر الأخوة والتسامح.

أما العمل الثاني فهو «بيت العائلة»، وهو مؤسسة مصرية رائدة توحد صفوف المصريين في وحدة رائعة بين المسلمين والمسيحيين.