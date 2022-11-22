عاجل.. «الأعلى للإعلام» يغلق صفحات ومواقع لبيع أدوية ومكملات غير مسجلة

تقدمت هيئة الدواء المصرية، بعدد من الشكاوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتضمن قيام عدد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات، ببيع وتداول مستحضرات صيدلية وأدوية ومكملات غذائية غير مسجلة بهيئة الدواء، وإعلان مواد دعائية مخالفة، وغير حاصلة على موافقة مسبقة للتدوال من الهيئة.

شكاوى هيئة الدواء للمجلس

وجرى فحص هذه الشكاوى، والتحقيق فيها بمعرفة لجنة الشكاوى، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غلق عدد من الصفحات والمواقع، بعد التأكد من جدية شكوى هيئة الدواء وحفاظا على صحة المواطنين، ومنع حالات النصب والتحايل على المواطنين.

حفظ شكوى الهيئة

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حفظ الشكوى المقدمة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تتضرر فيها من قيام مستشفى شفا الأورمان، ببث حملة إعلانية تضمنت الكثير من المغالطات أن مستشفى شفا الأورمان، هو المستشفى الأول والوحيد الأخضر في مصر.

وبفحص الشكوى واستدعاء المدير التنفيذي للمستشفى، الذى أكد أن المستشفى حذف العبارة المخالفة، وتأكدت لجنة الشكاوى من خلال الأمانة الفنية لها، من حذف الجملة من الإعلان.