مصرع مبيض محارة اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع بطنطا

لقي مبيض محارة في العقد الرابع من العمر، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية، الكائنة بقرية كفر عصام التابعة لمركز ومدينة طنطا بالغربية، بعد اختلال توازنه أثناء عمله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بسقوط مبيض محارة

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب في العقد الرابع من العمر، إثر سقوطه من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية بقرية كفر عصام بدائرة المركز، أثناء عمله.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع مبيض محارة يدعي «وليد. س. ال» ويبلغ من العمر 38 عاماً، ومقيم بقرية كفر الحما، إثر سقوطه من الطابق الرابع، بعد أن اختل توازنه أثناء عمله بإحدى العمارات السكنية بقرية كفر عصام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة لمعرفة ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.