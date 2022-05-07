تفاصيل مقتل مبيض محارة على يد زوجته وعشيقها.. هشم رأسه بمطرقة

كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل مبيض محارة في الشرقية، إذ تبين أن زوجته مرتبطة بعلاقة عاطفية بزميله، واتفقا على قتله وبالفعل نفذا الجريمة بعد استدراجه وهشما رأسه بمطرقة.

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، بالعثور على جثة لذكر في العقد الثالث من العمر بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز معصوب العينين، وبه جروح وكدمات وآثار حريق متفرقة بالجسم.

الزوجة والعشيق وراء الجريمة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، عن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه مُبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية.

كما توصلت التحريات، إلى وجود علاقة بين زوجة المجني عليه، وزميله بالعمل «مُبيض محارة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق»، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

تنفيذ الخطة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود علاقة بينهما، حيث اتفقا على التخلص من المجني عليه، وأعد الثاني مركبة «توك توك» ومطرقة حديدية، وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجني عليه وبحوزته المطرقة، وكانت في انتظاره الأولى داخل المسكن، وما أن شاهد الضحية حتى قام بخنقه بيده، ثم قام بضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة.

كما قام المتهم الثاني بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضعاه داخل بطانية، ومن ثم داخل مركبة التوك توك الخاص بالثاني، وتوجه بالجثة لمنطقة العثور وقام بسكب كمية من البنزين عليها وإضرام النيران بها ولاذ بالهرب، وأرشدا عن التوك توك والأداة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.