التصريح بدفن مبيض محارة سقط من الطابق السادس في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن مبيض محارة لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس خلال عمله بعقار تحت الأننشاء بشبرا وطلبت تحريات المباحث

كان مبيض محارة قد لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلى واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وذلك بسبب سقوطه من الطابق السادس حال عمله بعقار تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه وسقط بمسقط العقار، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة

بلاغ بمصرع مبيض محارة بشبرا

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخص مصاب بنزيف داخلى واشتباه كسر بقاع الجمجمة ووفاته، خلال عمله بعقار تحت الإنشاء دائرة القسم.

مصرع مبيض محارة بشبرا

على الفور انتقل ضباط مباحث شبرا لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "س.م.س" 23 سنة، مبيض محارة، بنزيف داخلي واشتباه كسر بقاع الجمجمة، ووفاته وذلك بسبب سقوطه من الطابق السادس حال عمله بعقار تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه وسقط بمسقط العقار، بدائرة القسم.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة