وزيرة الهجرة: قمة المناخ كانت معنية بالملف.. والقيادة السياسية مهتمة بأبناء الوطن (حوار)

أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج شاركوا بقوة فى مؤتمر المناخ، والقيادة السياسية مهتمة بأبناء الوطن فى الخارج.

وأضافت «جندى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مبادرة «مراكب النجاة» تستهدف التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالطرق الآمنة للسفر فى 14 محافظة، وإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم مقابل عمل وديعة يطبّق على جميع أفراد أسرة المهاجر وأولاده من 16 عاماً فأكثر، مشيرة إلى تخفيض تذاكر الطيران للمهاجرين من خلال الاتصال على أرقام «مصر للطيران» بنسبة 25% للزوجين و2 من الأبناء بحد أقصى 15 سنة بنسبة 33%.. وإلى نص الحوار..

ما أول ملف تطرقتِ للبداية به عند توليك المنصب؟

- فى بداية تولى منصب وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كان الملف الأهم والأكبر هو ملف المصريين بالخارج، وهو أولوية عمل الوزارة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجلس الوزراء، لجعل المواطن المصرى فى قلب الدولة، من خلال التعامل من منظور مصلحة المواطنين المصريين فى الخارج، والذين يتراوح عددهم من 10 إلى 12 مليون مصرى بالخارج.

ماذا عن تفاصيل قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم؟

- قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، كان من ضمن مجموعة ضخمة من المحفّزات التى يجرى العمل عليها داخل الوزارة للمصريين بالخارج، تأكيداً على اهتمام الدولة بأبنائها فى الخارج ودورهم فى المجتمع وتنميته، بالإضافة إلى دور المجتمع نفسه فى تواصله وتقاربه مع المصريين بالخارج.

ويتم العمل بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل عمل وديعة، على أن تكون هذه الوديعة بالدولار أو العملة الصعبة بقدر مماثل لقيمة الجمارك والضرائب المفترض سدادها، ويتم ربط الوديعة فى أحد البنوك لصالح وزارة المالية لمدة 5 أعوام، بحيث تستفيد وزارة المالية منها، وعند فك الوديعة يتم فكها بسعر صرف الدولار أو العملة الصعبة المربوط بها بسعر الجنيه المصرى وقتها بعد 5 سنوات، للاستفادة بالوديعة.

هل تتمكن الأسرة المصرية بالخارج من الحصول على أكثر من سيارة؟

- نعم، القانون يطبّق على جميع أفراد الأسرة المصرية بالخارج، حيث يتمكن المصرى بالخارج من جلب سيارة له أو لزوجته أو لأولاده من 16 عاماً فأكثر، أى سيارة لكل واحد منهم باسمه خاصة مرة واحدة فى العمر، وهذه السيارة ستكون معفاة إعفاءً كاملاً من الجمارك والضرائب وجميع أشكال الرسوم، مقابل ربط وديعة فى البنوك المصرية لصالح وزارة المالية.

وماذا عن قرار تخفيض أسعار تذاكر الطيران للمصريين بالخارج؟

- تخفيض أسعار تذاكر الطيران كان من ضمن طلبات المصريين بالخارج المتكرّرة، وخلال مقابلتى مع وزير الطيران المدنى، طلبت منه تخفيضاً خاصاً للمصريين بالخارج، واستجاب سريعاً للطلب ونفّذنا مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين، لبحث آليات الطلب وإمكانية وضع هذا التخفيض بأسرع وقت ممكن، ومن ثم دخوله حيز النفاذ، وعليه توصلنا لأن يكون هناك تخفيض للأسرة المصرية المتّجهة إلى مصر، سواء لقضاء إجازة أو غيرها من الزيارات، وفى حالة نجاح هذه التجربة سيتم دراسة تكرارها فى وقت لاحق، وتم تحديد مدة الاستفادة بذلك على مدار عام من 2022 حتى 2023، أى بمثابة عام تجريبى للتجربة الأولى فى هذا الشأن.

تخفيض تذاكر الطيران للمهاجرين

ما قيمة التخفيض.. ومن المستفيدون منه؟

- يمكن لجميع المصريين بالخارج الاستفادة من تخفيض تذاكر الطيران، من خلال الاتصال على أرقام شركة «مصر للطيران» بشكل مباشر وتطلب التذاكر بأسعارها المخفّضة، وهو عبارة عن تخفيض تذكرة الزوج والزوجة بنسبة 25%، وتخفيض تذكرة 2 من الأبناء بحد أقصى 15 سنة، حيث تم رفعه مع «مصر للطيران»، بعدما كان الحد الأقصى للتعامل مع تذكرة الأطفال 11 سنة، بتخفيض بنسبة 33%.

ماذا عن طرح قرض التمويل العقارى للمصريين بالخارج؟

- هذا القرار جاء من خلال زيارة لى لمحافظ البنك المركزى، والتى تحدثنا خلالها لتوفير محفّزات للمصريين بالخارج، حيث يطالب عدد كبير منهم بأن تكون هناك إمكانية لهم فى الحصول على نوع من الودائع يكون لها سعر عالٍ من الفائدة على العملة الصعبة أو شهادات دولارية بشكل عام داخل البنوك، وتم تشكيل مجموعة عمل بين البنك المركزى والوزارة، وعليه تم إعطاء شكل من أشكال المحفزات والودائع للمصريين العاملين بالخارج، دعماً لهم وتوفيراً للعملة الصعبة خلال أوقات الأزمات.

لماذا بدأت هذه التجربة ببنك مصر داخل دولة الإمارات.. وهل يمكن استفادة جميع المصريين بالخارج منها؟

- البنك الأهلى المصرى وبنك مصر هما أول بنكين وافقا على تطبيق تجربة طرح قروض عقارية للمصريين بالخارج، من خلال ربط شهادات دولارية بعائد هو الأعلى على مستوى العالم للدولار يصل إلى 5.3% من نسبة الشهادة، وتمتد الشهادات على مدار «3، 5، و7 سنوات»، وسبب اختيار دولة الإمارات لتكون أولى الدول المستفيدة، يعود إلى أن بنك مصر لديه فروع كثيرة منتشرة داخل دولة الإمارات، وهو ما شجّعه على توفير هذه الودائع والشهادات للمصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة بكل الفروع، وليس ذلك فقط، بل أتاح للمصريين هناك إمكانية شراء عقار فى مصر مقابل ربط قرض بضمان الوديعة أو الشهادة داخل البنك، ولم يحدّد البنك مساحة العقار، بشرط أن تكون قيمة العقار 5 ملايين جنيه كحد أقصى، والتقسيط على مدار 15 سنة.

وتحفيزاً لجميع المصريين بالخارج، أتاح بنك مصر إمكانية الحصول على قرض لشراء عقار لجميع المصريين، استرشاداً بهذا العرض للمصريين بدولة الإمارات، من خلال عمل نماذج مماثلة للمصريين فى الخارج فى بعض الدول بالخارج.

التقيت مع عدد كبير من الجاليات عبر تطبيق «زووم»

ما الهدف من إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة»؟

- ساعة مع الوزيرة هدفها التواصل التام والمستمر مع جميع الجاليات المصرية بالخارج، ومنذ إطلاق ساعة مع الوزيرة التقيت بعدد كبير من الجاليات المصرية عبر تطبيق «زووم»، منها «السعودية، الإمارات، الكويت، ليسوتو، جنوب أفريقيا، كينيا، الولايات الشرقية فى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا»، وذلك فى محاولة للتواصل والوصول إلى أى تجمع مصرى بالخارج، وخلال اجتماعات ساعة مع الوزيرة نحرص على عرض ما قُمنا بالعمل به وتنفيذه، واستعراض الخطط الجارى العمل عليها، بالإضافة إلى الاستماع إلى مشكلات وشكاوى ومقترحات المصريين بالخارج.

وماذا عن قرار فصل العام الدراسى للمصريين بالخارج؟

- كانت هناك طلبات من جميع المصريين بالخارج بشأن فصل العام الدراسى بالخارج إلى فصلين، مع وزارة التربية والتعليم المصرية، وبالتنسيق والتعاون مع وزير التربية والتعليم تم تنفيذ قرار فصل العام الدراسى لأبنائنا بالخارج إلى فصل دراسى أول وثانٍ، وهو ما نال سعادة وقبول عدد كبير من المصريين بالخارج، فهو مطلب طال انتظاره على مدار 15 عاماً.

تنسيق مستمر بين الوزارة و«التعليم العالي»

كيف تتعامل الوزارة مع أزمة الطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا؟

- أشكر وزير التعليم العالى على موقفه من الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، والذين عادوا إلى مصر لاستكمال رحلة الدراسة، وهناك تنسيق مستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وفقاً لموافقة مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقاً للضوابط والشروط التى تمثّلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24/ 2/ 2022 فى جميع التخصّصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية.

وهناك قرار نسعى لتحقيقه هو أن يكون هناك عام دراسى لتوفيق أوضاع المصريين من أساتذة الجامعة المعارين إلى الخارج وتخطوا العشر سنوات، بحيث يكون هناك عام استثنائى لتوفيق الأوضاع لهؤلاء الأساتذة، وسيطبّق هذا على كل الأساتذة المعارين، وننظر فى أن يتم تطبيق هذا القرار على الأساتذة المعارين من جامعة الأزهر.

ما الجديد الذى ستشهده المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى» خلال الفترة المقبلة؟

- مبادرة «اتكلم عربى» من المبادرات المهمة، وهى مطلب لجميع المصريين بالخارج، لأنها تستهدف أبناء الأجيال الثانى والثالث والرابع والخامس، وتسهل على الكثير من المصريين بالخارج، خاصة الأبناء والأحفاد التحدث باللغة العربية ونسعى من خلال المبادرة للحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج وحضارة بلدهم ومشاركتهم فى ما بعد فى تنمية بلاده، وهناك توسّع لهذه المبادرة تتم بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال مقابلتى مع وزيرة الثقافة خلال الأيام المقلبة، وسيكون هناك إطلاق مبادرة إضافية فى إطار «اتكلم عربى» التى أطلقت، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتم الاتفاق مع وزير الطيران المدنى بأن يتم عرض فيديوهات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى» خلال رحلات الطيران عبر شركة «مصر للطيران» وداخل صالات المطارات، لإطلاع المصريين بالخارج بشكل مباشر على هذه المبادرة المهمة، ومن ثم إطلاع أبنائهم عليها لتحقيق الهدف الأساسى منها، وهو الحفاظ على الهوية العربية لديهم.

وماذا عن دور صفحة «اتكلم عربى» على مواقع التواصل الاجتماعى؟

- نحرص على تحديث صفحة المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى» بشكل يومى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها «فيس بوك» من خلال نشر منشورات مرفقة بصور ومقاطع فيديو كرتونية، نستهدف من خلالها توصيل هدف وأهمية المبادرة إلى جميع أبناء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى نشر خطوات تحميل التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة، والذى يعد أول تطبيق إلكترونى لتعليم اللغة العربية للجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

ما أهمية مركز الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج؟

- مركز الهجرة للحوار «ميدسى» واحد من الخدمات والوسائل التى أتاحتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل مع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، ويكون على صلة دائمة مع وطنهم الأم، وكل ما هو جديد داخل الدولة، كما يتيح آفاق التواصل والمشاركة بين الطلاب المصريين الدارسين بالخارج داخل مختلف الدول المضيفة، ويضم مركز الحوار «ميدسى»، 19 ممثلاً لمركز وزارة الهجرة، داخل 19 دولة لتمثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

وماذا عن جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟

- ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية يعد من أهم ملفات الوزارة، والذى يلقى اهتماماً كبيراً بالعمل به، من خلال التعاون مع مختلف الجهات، منها الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية، المؤسسات الوطنية المختلفة، القوى العاملة، وغيرها من الجهات المعنية، ليس فقط بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكن بهدف تأهيل الشباب داخل المحافظات الأكثر تصديراً لها لسوق العمل، وتنظيم الكثير من حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية داخل القرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.

هل هناك جديد فى المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»؟

- المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تستهدف فى المقام الأول التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالطرق الآمنة للسفر بالخارج، وتحرص الوزارة على توفير تدريبات وفرص عمل مختلفة، للشباب والفتيات، كبديل لهم عن الهجرة غير الشرعية، داخل المحافظات الأكثر تصديراً، والبالغ عددها 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ونستعد خلال هذه الفترة لإضافة محاور جديدة للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، للتوسّع فيها، وإدراج عناصر حديثة، يكون لها تأثير أكبر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تُعد مصر من الدول صاحبة النماذج الناجحة فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ما أهم صور مشاركة وزارة الهجرة فى مؤتمر قمة المناخ «COP27»؟

- قضايا المناخ وتداعياتها وثيقة الصلة بالهجرة، لذا كان هناك دور كبير لوزارة الهجرة فى المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ، الذى ينعقد ضمن استراتيجية مصر لمواجهة التغير المناخى والحد من الكوارث، وقامت الوزارة بدعوة 6 من الشباب المصريين الدارسين بالخارج والباحثين فى مجالات التغيرات المناخية والطاقة النظيفة، لحضور جلسات «مؤتمر المناخ COP27».

وتم تنظيم جلسة للوزارة تحت عنوان «نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية» بمشاركة 6 من شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج، الذين قاموا بمناقشة عدد من المحاور، ومنها مصادر الطاقة المتجددة ومستقبلها فى مصر.

وماذا عن دور المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة فى مكافحة «غير الشرعية»؟

- المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هو جزء لا يتجزأ من وزارة الهجرة، ونتعاون من خلاله مع الجانب الألمانى ووكالة التنمية الألمانية، بهدف تدريب الكوادر غير المدرّبة والاستفادة بهم فى سوق العمل، سواء فى مصر أو فى ألمانيا، بالإضافة إلى توفير البدائل الآمنة للشباب المصرى فى وطنهم والتأهيل للوظائف بالخارج.

ونسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع نشاط المركز من خلال التعاون مع دول أخرى بجانب ألمانيا، وقريباً سنُرسل عدداً من المتدربين فى المركز الذين تم تأهيلهم للسفر والعمل بألمانيا، للتوظيف فى عدد من الوظائف داخل المجالات المطلوبة من ألمانيا، ومنها مجالات الكهرباء، ومجالات الطبخ، وغيرهما من المجالات.

ما رسالتك للمصريين بالخارج؟

- أدعو جميع المصريين بالخارج إلى متابعة جميع الصفحات الرسمية للوزارة، خاصة صفحة الـ«فيس بوك»، وذلك لنشر كل ما هو جديد يخص المصريين بالخارج عليها أولاً بأول، كما أنها تضم عدداً كبيراً من المتابعين، ونستطيع من خلالها التعرّف على طلبات المصريين بالخارج، وتوصيل خدماتنا وأنشطتنا واستجابتنا الفورية لطلباتهم داخل جميع الدول المضيفة.

ماذا عن الزيارات الخارجية للقاء الجاليات المصرية بالخارج؟

- اليوم سأقوم بأول زيارة خارجية، وستكون إلى المملكة العربية السعودية للقاء أكبر جالية مصرية بالخارج، حيث ستتضمن الزيارة لقاء العديد من كبار المسئولين السعوديين؛ لبحث القضايا المشتركة والملفات ذات الصلة المتعلقة بالجالية المصرية، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة والوثيقة للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى افتتاح معرض عقارات النيل بالرياض، الذى تنظمه شركة إكسبو ريبابليك، وذلك بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من كبار المطورين العقاريين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج للعقار المصرى بالخارج.

وتأتى هذه الزيارة استجابة لرغبة المصريين فى المملكة العربية السعودية، الذين طالبوا بذلك خلال لقاءات «ساعة مع الوزيرة»، ضمن سلسلة اللقاءات التى يتم عقدها مع الجاليات المصرية بالخارج.

قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

كان من بين الموضوعات التى رأينا أنها ذات اهتمام قوى من المصريين فى الخارج، حيث كانت هناك مطالب لهم بوجود تخفيض فى قيمة جمارك وضرائب السيارات لصالحهم منذ 20 عاماً، وفى البداية تم عرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات والمؤسسات الوطنية العاملة فى هذا المجال والبنك المركزى وشتى المصنعين، وعقب تحويل القرار من مشروع قانون إلى قانون من قبل مجلس الوزراء تم عرضه على مجلس النواب ومن ثم أقره فى جلستين، جلسة على مستوى اللجان، والأخرى على مستوى العضوية العامة.

مبادرة «ساعة مع الوزيرة»

من أكثر الأسئلة والاستفسارات خلال اجتماعات «ساعة مع الوزيرة»، هى الأسئلة التى تدور حول مقترح النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، بشأن إنشاء شركة استثمارية لاستثمار المصريين بالخارج فى الداخل المصرى، سواء من خلال استثمارات كبرى أو من خلال بعض الأسهم داخل بعض الاستثمارات الناجحة المطروحة بالسوق والبورصة المصرية، ونسعى لتحقيق هذه الشركة بالتعاون والتواصل مع الجهات المعنية المختلفة.