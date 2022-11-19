وزيرة الهجرة في اجتماع المجلس المصري البريطاني: نرحب باقتراحات أبناء الخارج

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع المجلس المصري في بريطانيا، وذلك بدعوة من السفير محمد أبو الخير، قنصل عام مصر في لندن، وبمشاركة الدكتور عبدالله هلال رئيس الرابطة، والدكتور ضياء الدين كامل، رئيس الجمعية المصرية للأطباء والمنسق الحالي للمجلس المصري في بريطانيا، ونخبة من رموز الجالية المصرية في بريطانيا، على اختلاف تخصصاتهم.

ورحبت وزيرة الهجرة، بكل المقترحات التي يقدمها المصريون بالخارج، مؤكّدة أننا دائما ما نناقش مختلف الأفكار والمقترحات التي يقدمها أبناء الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدة أنهم جزء من التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وزارة الهجرة حريصة على التواصل مع المصريين بالخارج في شتى أنحاء العالم

وأوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على التواصل مع المصريين بالخارج في شتى أنحاء العالم، وتعريفهم بجهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة وعلي استعداد لرعاية أي مقترحات تنتج عن هذا الاجتماع.

نعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج

وتابعت وزيرة الهجرة «نعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج وتقديم المزيد من المحفزات، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في قطاعات الاستثمار والتصنيع والإسكان وغيرها».