وزيرة الهجرة تجيب على أسئلة المصريين بالخارج حول استيراد سياراتهم.. فيديو

نشرت قناة وزارة الهجرة على يوتيوب، فيديو للسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أجابت فيه على الجزء الثاني من الأسئلة التي وردت من المصريين في الخارج حول قرار إعفاء الجمارك والرسوم على استقدام سيارة من الخارج.

وزيرة الهجرة تجيب على أسئلة المصريين بالخارج

وخلال ظهورها على قناة اليوتيوب تطرقت وزيرة الهجرة إلى الإجابة على الأسئلة المرسلة من المصريين بالخارج وجاءت كالتالي:

لماذا قيمة الوديعة مختلفة لنفس نوع السيارة؟

هذا الاختلاف نظرا لأن هناك عدد من الدول ليست مرتبطة باتفاقية إعفاء جمركي مع مصر، وهناك دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات بهذا الشأن، ويتم تحديد هذا الأمر وفقا لبلد إقامة المصري بالخارج التي يقوم باستيراد السيارة منها حسب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر.

ما هي الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي للسيارات الواردة منها، وماذا تشمل تلك الإعفاءات؟‏

هناك خمس اتفاقيات مع مجموعة من الدول تتضمن الإعفاء الجمركي وهذه الاتفاقيات هي:

1- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتربط مصر مع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

2- اتفاقية أغادير وتربط مصر مع دول المغرب، والأردن، وتونس.

3- اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتربط مصر مع دول «سويسرا، النرويج، آيسلاندا، ليختنشتاين».

4- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة.

5- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وتشمل الإعفاءات المقررة بتلك الاتفاقيات الضرائب الجمركية فقط دون غيرها من الضرائب والرسوم بشرط إثبات المنشأ واستيفاء الشحن المباشر من الدولة وفقًا للاتفاقية.

طرق الاستفادة من قانون استيرات سيارات المصريين

هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة نقل أو في استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركتي أو منشأتي التجارية؟

- لا، فالاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي، وبالتالي فلا يمكن استعمالها في نشاط تجاري.