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نائب عن التنسيقية لـ«الحياة»: قدمنا مشروع قانون لإعادة تنظيم «الثروة المعدنية»

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أحمد حامد دياب
09:28 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهم عقدوا المعسكر السنوي لنواب التنسيقية في بورسعيد.

استيراد مكونات الصناعة

وأوضح «إسماعيل»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن النهوض بالصناعة في مصر يستلزم توافر مواد خام، لافتًا إلى أن استيراد المكونات من أجل الصناعة لا يعتبر حلا لمشكلاتها.

وأشار إلى أن «التنسيقية» قررت التقدم بمشروع قانون لإعادة تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية، لافتًا إلى أنها هيئة خدمية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1%.

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بقلم أحمد حامد دياب